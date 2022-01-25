أستراليا – بات الإسباني المخضرم رافايل نادال على بعد مباراتين من إحراز لقبه الـ21 القياسي في البطولات الأربع الكبرى، بعد بلوغه الثلاثاء نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة.

وتفوق نادال البالغ 35 عاما المصنف خامسا عالميا على الكندي دنيس شابوفالوف الرابع عشر، بخمس مجموعات مشوقة 6-3 و6-4 و4-6 و3-6 و6-3 في أربع ساعات وثماني دقائق على ملعب رود ليفر أرينا في ملبورن، ليبلغ نصف النهائي السابع له في ملبورن حيث أحرز لقب 2009 ويلتقي الفائز بين الإيطالي ماتيو بيريتيني السابع والفرنسي غايل مونفيس (20) اللذين يلتقيان في وقت لاحق.

وتقدم نادال بمجموعتين نظيفتين لكن بدأ يشعر بآلام في المعدة، قبل أن يصمد ويحسم المباراة الماراثونية.

وأحرز نادال لقب دورة تحضيرية قبل ملبورن بعد غيابه عن معظم موسم 2021 لإصابة مزمنة في قدمه، وأصيب قبلها بفيروس كورونا في ديسمبر خلال مشاركته في دورة أبو ظبي الاستعراضية.

وعلق “رافا” على استفادته من يومين لخوض نصف النهائي الجمعة بعدما كان دور الأربعة يقام سابقا الخميس: “يومان، هذا هام جدا. لم أعد في الحادية والعشرين! حقيقة الأمر، أنه منذ شهرين لم نكن نعرف إذا كنا قادرين على العودة إلى المنافسات”.

وأردف قائلا: “ممارستي التنس مجددا هي هدية من الحياة”.

في المقابل، عبّر شابوفالوف عن إحباطه محطما مضربه بعد الخسارة، ودخل في جدال مستمر مع الحكم معترضا على تأخر نادال في تنفيذ إرسالاته، لدرجة أنه وصفه بالـ”مرتشي”.

وكانت المواجهة الخامسة بين نادال وشابوفالوف، وصيف بطل ويمبلدون العام الماضي، فرفع الأول رصيده إلى أربعة انتصارات متتالية، بعدما خسر الأولى في ثمن نهائي دورة مونتريال للماسترز عام 2017.

المصدر: “أ ف ب”