العراق – أكد وزير وزير الكهرباء العراقي عادل كريم، اليوم الثلاثاء، أن الربط الكهربائي مع السعودية سينجز خلال عامين.

وقال خلال توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي مع السعودية، إن “هذا المشروع هو الخطوة الأولى للتعاون وستكون هذه المرحلة الأولى لمجموعة من المشاريع”.

وأضاف، أن “هذا الربط سينجز خلال عام ونصف العام أو عامين”.

ووقعت السعودية والعراق، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم في مجال الربط الكهربائي بين البلدين، الأمر الذي سيساهم في حل أزمة الكهرباء في العراق، وفقا لمسؤولين حكوميين عراقيين.

ووقع الوثيقة من الجانب السعودي وزير الطاقة عبد العزيز بن سلمان، ومن الجانب العراقي الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، وشارك في مراسم التوقيع، وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار ووزير الكهرباء العراقي المكلف عادل كريم بواسطة تقنية الفيديو.

المصدر: RT