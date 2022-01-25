109 “بوش آب” خلال دقيقة واحدة.. رياضي هندي يسجل رقما جديدا في غينس

109 “بوش آب” خلال دقيقة واحدة.. رياضي هندي يسجل رقما جديدا في غينس

الهند – دخل الشاب ثوناوجام نيرانجوي سينغ من ولاية مانيبور الهندية، كتاب غينيس للأرقام القياسية الأسبوع الماضي، عقب أدائه تمرين الضغط بأطراف الأصابع خلال دقيقة واحدة.

وأكمل الشاب البالغ 24 عاما، 109 عدات لتمرين الضغط بأطراف الأصابع خلال دقيقة واحدة وصنع رقما قياسيا جديدا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وفي مقطع فيديو نشره وزير القانون والعدل الهندي كيرين رييجو على “تويتر”، يمكن رؤية سينغ وهو يقوم بتمارين الضغط بسرعة “البرق”.

وعندما دقت ساعة التوقيف دقيقة واحدة، تلقى سينغ تصفيقا مدويا وهتافا صاخبا.

وتمت مشاهدة الفيديو أكثر من 143 ألف مشاهدة وإعادة التغريدة أكثر من 1500 مرة.

وأغرق رواد مواقع التواصل الاجتماعي الشاب بالثناء والتعليقات الإيجابية، وقال بعضهم إن ولاية مانيبور تتمتع بثقافة رياضية رائعة وتمتلىء بالرياضيين الموهوبين الشباب.

المصدر: وكالة “سبوتنيك”