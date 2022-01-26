فيينا – صعدت أسعار النفط من جديد، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وجاء الصعود بعد أن كانت أسعار الخام قد استهلت تعاملات اليوم على تراجع في ظل موجة بيع.

وانخفضت أسعار النفط في بداية التعاملات مع إقبل المستثمرين على البيع بهدف جني الأرباح.

وبحلول الساعة 11:03 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.22% إلى 85.79 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.43% إلى 88.58 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

وقبل ذلك في بداية التعاملات سجلت عقود الخام الأمريكي انخفاضا بنسبة 0.4% إلى 85.26 دولار للبرميل، وعقود خام “برنت” تراجعت بنسبة 0.23% إلى 88 دولارا للبرميل.

المصدر: RT + بلومبرغ