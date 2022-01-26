أول رد روسي على تصريحات بايدن بفرض عقوبات على بوتين

أول رد روسي على تصريحات بايدن بفرض عقوبات على بوتين

موسكو – أكد رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، إن واشنطن بعد أن أعلنت استعدادها لفرض عقوبات جديدة على روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين كشفت بوضوح أنها تسعى لرئيس روسي مخلص لها ومسيطرا عليه.

وكتب فولودين على قناته في Telegram: “تبين كل شيء.. أخيرا، قالت القيادة الأمريكية علانية ما تريد: تريد واشنطن رئيسا مخلصا (مواليا لها) ومسيطرا عليه”.

وأضاف أنه حسب فهم الروس، فإن هذه العقوبات ليست ضد بوتين، بل ضد اختيار شعب البلاد.

ولفت إلى أن “الولايات المتحدة ليست سعيدة بأن الاتحاد الروسي أصبح في عهد الرئيس فلاديمير بوتين قويا ومستقلا”.

تصريحات فولودين تأتي عقب ما قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لا يستبعد فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا في حال التصعيد حول أوكرانيا.

ورد بايدن بـ”نعم” على سؤال أحد الصحفيين، يوم الثلاثاء، حول إمكانية فرض عقوبات شخصية ضد الرئيس بوتين في حال “اجتياح” القوات الروسية لأوكرانيا.

وتابع بايدن في إجابته، ستكون هناك “عواقب وخيمة” في حال “الهجوم” الروسي على أوكرانيا، موضحا أن الحديث يدور “ليس فقط عن العواقب الاقتصادية والسياسية بالنسبة لروسيا، بل وعواقب ضخمة في العالم كله”.

المصدر: نوفوستي