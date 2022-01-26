إصابة مزدوجة خطرة بالرأس بعد التحام قوي بين ساديو ماني وحارس الرأس الأخضر (صوره)

إصابة مزدوجة خطرة بالرأس بعد التحام قوي بين ساديو ماني وحارس الرأس الأخضر (صوره)

الكاميرون – تعرض كل من السنغالي ساديو ماني وحارس مرمى الرأس الأخضر جوسيمار فوزينيا لإصابة خطيرة بالرأس، وذلك خلال مواجهة منتخبيهما ضمن الدور ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية امس الثلاثاء.

وفي الدقيقة الـ54 من عمر اللقاء خرج الحارس فوزينيا خارج منطقته لقطع الكرة ومنع ماني من الانفراد، وارتطم رأسا اللاعبين أثناء ارتقائهما بقوة وسقطا أرضا.

ولم يستطع حارس الرأس الأخضر متابعة المباراة متأثرا بالإصابة، فتم استبداله، لكن قبل خروجه من الملعب قام الحكم الجزائري لحلو بن براهم بمراجعة تقنية الفيديو المساعد VAR، وقرر طرد الحارس وهو على نقالة المسعفين قبل نقله إلى المستشفى.

أما ماني، فتابع المباراة واستطاع بعد 10 دقائق تسجيل الهدف الأول لمنتخب بلاده في المباراة التي انتهت بهدفين نظيفين.

وفي الدقيقة الـ70 سقط ماني على أرضية الملعب العشبية متأثرا بالإصابة، ليخرج من الملعب ويتم نقله إلى المستشفى بعد تشخيص حالته بارتجاج في الرأس.

وكان الحكم الجزائري قد طرد لاعب الرأس الأخضر باترك أندرادي في الدقيقة الـ21 بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعد VAR بسبب اللعب العنيف.

واستفاد “أسود التيرانغا” من التفوق العددي على منافسهم حيث لعب منتخب الرأس الأخضر معظم دقائق اللقاء بتسعة لاعبين.

وينتظر منتخب السنغال في ربع النهائي الفائز من مواجهة مالي وغينيا الاستوائية والتي ستقام غدا الأربعاء.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.

المصدر: RT