الولايات المتحدة – انخفضت نسبة تأييد الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى 41% مع بداية عامه الثاني في المنصب، وفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة “Pew Research”.

وبحسب الاستطلاع: “الآن فقط 41% من البالغين الأمريكيين راضون عن عمل بايدن – أقل بقليل مما كان عليه في سبتمبر (44%)، وأقل بكثير من أبريل الماضي (59%)”.

وأضاف التقرير، 21% فقط من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع راضون عن الوضع في البلاد.

وأجري الاستطلاع في الفترة من 10 إلى 17 يناير الجاري بمشاركة 5128 أمريكيا.

إلى ذلك أظهر استطلاع آخر لجامعة هارفرد، بالتعاون مع شركة الأبحاث، the harris poll، أجري مؤخرا، انخفاض نسبة تأييد الأمريكيين للرئيس جو بايدن إلى مستوى متدن جديد، وصل إلى 39% فقط.

المصدر: نوفوستي