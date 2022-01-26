ليبيا -التقى وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج الإثنين مع السفير محمدي الني أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بمقر الوزارة لمناقشة معوقات عودة عضوية دولة ليبيا بالمجلس وتعزيز دورها بمجالات الاقتصاد والاستثمار بالمنطقة.

اللقاء استعرض بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية والاقتصاد خطة عمل المجلس ودوره في المساهمة بخطة حكومة الوحدة لإعادة الاعمار وتطوير البنية التحتية وتنفيذ مشاريع استثمارية بكافة المناطق، من خلال الاتفاقيات المبرمة بين المجلس والاتحادات العربية النوعية المتخصصة والشركات العربية المشتركة والهيئات الدولية المهتمة بالاستثمار والتجارة في دولة ليبيا.

كما اشتعرض الحويج خلال اللقاء حطة العمل على تدريب ودمج الشباب وخلق فرص عمل مناسبة لهم، من خلال مركز التدريب والبحوث الاستشاري التابع للمجلس ودعم قطاع المشروعات الصغرى والمتوسطة وتعزيز دوره في تنمية المكانية وتحقيق التنوع الاقتصادي.

هذا وحضر اللقاء كل من مستشار الوزير ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي ورئيس المكتب الإقليمي للمجلس بدولة ليبيا ومندوب المجلس الرئاسي.

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