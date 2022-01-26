ليبيا – بحثت وزيرة الخارجية بحكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش مع السفير السعودي في تونس عبد العزيز بن علي الصقر سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

بيان صحفي صادر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن الجانبين تدارسا طرق تنمية وتطوير العلاقات المستقبلية وتعزيز التعاون المشترك في العديد المجالات الحيوية، فيما قدمت المنقوش نبذة عن مستجدات الوضع السياسي في ليبيا والتحديات التي تواجه العملية السياسية.

واستعرضت المنقوش جهود الوزارة والحكومة لتحقيق الاستقرار في البلاد وإنجاح مسارات التحول الديموقراطي، فيما أكد الصقر دعم بلاده ووقوفها إلى جانب حكومة تصريف الأعمال من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا، مع تثمينها لجهود الأخيرة في هذا الإطار.