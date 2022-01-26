 العباني: الهدف من استبعاد مجلس الدولة تمكين البرلمان من إنجاز الاستحقاقات المكلف بها دون عرقلة – صحيفة المرصد الليبية
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ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن استبعاد مجلس الدولة الذي لم يعد شريكًا في العملية السياسية، الغرض منه أن يتمكن البرلمان من إنجاز الاستحقاقات المكلف بها دون عرقلة من أحد بشأن مسارات خارطة الطريق.

وأفاد العباني بأن مجلس النواب وضع شروطا واضحة للترشح، ومن تنطبق عليه هذه الشروط بإمكانه التقدم لمجلس النواب، الذي سيجري المفاضلة بين المتقدمين لتكليف أفضلهم بتشكيل الحكومة القادمة.