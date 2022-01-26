ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن استبعاد مجلس الدولة الذي لم يعد شريكًا في العملية السياسية، الغرض منه أن يتمكن البرلمان من إنجاز الاستحقاقات المكلف بها دون عرقلة من أحد بشأن مسارات خارطة الطريق.

العبامي وفي تصريحات خاصة لموقع “الجزيرة” القطرية اليوم الأربعاء، أوضح أن فتح باب الترشح وقبول المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة سيبدأ منذ الجلسة القادمة لمجلس النواب.

وأفاد العباني بأن مجلس النواب وضع شروطا واضحة للترشح، ومن تنطبق عليه هذه الشروط بإمكانه التقدم لمجلس النواب، الذي سيجري المفاضلة بين المتقدمين لتكليف أفضلهم بتشكيل الحكومة القادمة.