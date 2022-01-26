المنتخب المغربي يحقق أرقاما قياسية بعد عبور مالاوي

الكاميرون – ضمن المنتخب المغربي تأهله لربع نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بعد فوزه 2-1 أمام منتخب مالاوي الثلاثاء ضمن الدور ثمن النهائي.

استحوذ منتخب المغرب على الكرة في لقاء اليوم، بنسبة 80%، وهو الأعلى بالبطولة حتى الآن، إلى جانب صنع 12 فرصة بين تصديات الحارس والقائم.

تمكن “أسود الأطلس” من كسر لعنة حاجز الدور الثاني، منذ بلوغه نهائي نسخة تونس 2004 وحلوله وصيفا.

وبلغ منتخب المغرب، ربع نهائي نسخة 2017، قبل الخروج على يد المنتخب المصري.

وودع المغرب، نسخ 2006 و2008 و2012 و2013 من دور المجموعات.

وفي نسخة 2019، بلغ ثمن النهائي قبل الخروج على يد بنين.

وأصبح يوسف النصيري، أول لاعب في تاريخ المغرب، يسجل في 3 نسخ متتالية لأمم إفريقيا (2017 و2019 و2022).

وبات أشرف حكيمي، أول لاعب مغربي يسجل في مباراتين على التوالي بالكان، بعد الحسين خرجة في 2012.

وأصبح سفيان بوفال، أكثر لاعب مغربي يراوغ في دورة واحدة بـ 21 مراوغة.

وسيواجه المنتخب المغربي الفائز من مواجهة مصر وساحل العاج والتي ستقام اليوم الأربعاء.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.

المصدر: kooora