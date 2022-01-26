واشنطن – أعلن صندوق النقد الدولي تخفيض تقديراته الخاصة بالنمو العالمي، مضيفا أنه يتوقع استمرار التضخم “لمدة تفوق التوقعات” بسبب “أوميكرون” الذي أحدث تباطؤا في الولايات المتحدة والصين.

وتوقع الصندوق، في تقرير اليوم الثلاثاء، أن ينمو إجمالي الناتج الداخلي العالمي بنسبة 4.4 في المئة هذا العام، أي أقل بنصف نقطة مئوية عن تقديراته السابقة التي نشرت في أكتوبر، وذلك جراء “العراقيل” التي تسببت بها آخر موجة كوفيد.

وأوضح الصندوق أن أوميكرون “يهدد بانتكاسة في مسار التعافي المبدئي”، فيما سيستمر ارتفاع معدلات التضخم لفترة أطول من المتوقع.

وفي ديسمبر المنصرم، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، إن توقعات الصندوق للنمو الاقتصادي العالمي ستنخفض على الأرجح بسبب ظهور متحور فيروس كورونا الجديد وقتها “أوميكرون”.

المصدر: “أ ف ب”