ليبيا- أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن التشاور بين المجلس ومجلس الدولة الاستشاري مستمر وفقًا للاتفاق السياسي.

بليحق أوضح في تصريح صحفي نشره مجلس النواب طالعته صحيفة المرصد أن الهدف من هذا التشاور هو تحقيق توافق سياسي، لا سيما في خارطة الطريق بمساراتها المختلفة الدستوري والسياسي والأمني والتنفيذي وملف المناصب السيادية وغيرها.

وأضاف بليحق: إن هذا كله يندرج في إطار تجاوز هذه المرحلة والوصول إلى انتخابات رئاسية وتشريعية في أقرب وقت ممكن ووفقًا لما ستصل إليه لجنة خارطة الطريق في مساراتها المختلفة في تقريرها النهائي بالتشاور مع مجلس الدولة الاستشاري.