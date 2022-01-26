ليبيا- عقد وزراء الخارجية الأوروبيين اجتماعًا في بروكسل لتبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات في ليبيا بعد تأجيل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وبحسب ما ورد في وكالة أنباء “آكي” الإيطالية وتابعته صحيفة المرصد، أشار الوزراء إلى أن ليبيا تقف عند مفترق طرق مهم، وأن الاتحاد الأوروبي يظل ملتزمًا بدعم الليبيين في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن.

وأكد الوزراء أن أولويات الاتحاد الأوروبي تتضمن حق الليبيين في اختيار ممثليهم من خلال الانتخابات وتحرير البلاد من أي وجود مسلح أجنبي، مع تشجيع جميع أصحاب المصلحة على الاتفاق على السبيل للمضي قدمًا لمنح الشعب الليبي إمكانية التصويت.

بدوره أعلن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي “جوزيب بوريل” أنه سيتم تقييم إمكانية نشر بعثة مراقبة الانتخابات بمجرد أن يقرر الليبيون جدولًا انتخابيًا جديدًا.