بيسكوف: لم يتم التطرق لموضوع القاعدة العسكرية في المكالمة الهاتفية بين الرئيس بوتين ونظيره الكوبي

بيسكوف: لم يتم التطرق لموضوع القاعدة العسكرية في المكالمة الهاتفية بين الرئيس بوتين ونظيره الكوبي

موسكو – الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يبحث مع نظيره الكوبي خلال المحادثة الهاتفية موضوع نشر قاعدة عسكرية روسية في كوبا.

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: “خلال محادثة هاتفية أمس بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الكوبي ميغيل دياز كانيل بيرموديز، قضايا تتعلق بزيادة تنسيق الإجراءات (بين البلدين)، وفقا لمبادئ الشراكة الاستراتيجية”.

وردا على سؤال فيما إذ تم بحث نشر قاعدة عسكرية روسية في كوبا، أو عن تعزيز التعاون العسكري التقني بين البلدين، رد بيسكوف: ” لم يتم التطرق إلى موضوع القاعدة العسكرية في كوبا خلال المكالمة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الكوبي.. واستعرض الطرفان خلال المكالمة مواقفهم بشأن الشؤون الدولية”.

وتابع بيسكوف: “العلاقات بين روسيا وكوبا لها تقاليد عميقة، وهي مليئة بمحتوى محدد، وفي الواقع، فإن تزامن المواقف بشأن القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك أمر بالغ الأهمية، وهذا بالضبط ما تحدث عنه زعيما البلدين أمس”.

المصدر: نوفوستي