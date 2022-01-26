الملايات المتحدة – أعلن تحالف شركتي “فايرز” الأمريكية و”بيونتيك” الألمانية أنه بدأ تجربة سريرية خاصة باختبار لقاح جديد للوقاية من سلالة “أوميكرون” لفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19”.

وذكر التحالف أنه أطلق عملية استقبال متطوعين لاختبار السلامة والاستجابة المناعية للقاح مضاد للمتحور “أوميكرون” من فيروس كورونا على أشخاص لا تتجاوز أعمارهم 55 عاما.

وقالت المسؤولة عن اللقاحات في “فايرز”، كاثرين جانسن، في بيان، إنه في وقت تفيد فيه المعطيات الحالية أن الجرعات المعززة من اللقاح الأصلي تحمي من العوارض الخطيرة لـ”أوميكرون”، إلا ان الشركة تفضل التصرّف بحذر أكبر.

ويواجه العالم ما وصفته منظمة الصحة بـ”تسونامي” من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي بلغت حصيلاتها اليومية مستويات قياسية في ظل انتشار متحور “أوميكرون” الذي يتضمن أكثر من 30 طفرة.

وبعد أكثر من 6 أسابيع على رصد هذا المتحور في جنوب إفريقيا، تتلاقى بيانات دول عدة على أن انتقال “أوميكرون”، الذي تعتبره المنظمة نسخة “تثير قلقا”، أسرع من المتحور “دلتا” المهيمن سابقا، إلا أن المتغير الجديد يتسبب عموما بأشكال أقل خطرا من المرض.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن إعطاء الجرعات المعززة من اللقاحات ليس استراتيجية قابلة للاستمرار في مواجهة متحورات فيروس كورونا، داعية لتصميم لأمصال جديدة تحمي بشكل أفضل.

المصدر: “فرانس برس” + وكالات