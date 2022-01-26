ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز أن مجلس النواب لا يملك استبعاد مجلس الدولة، وأنه ليس من اختصاصه ومهامه التفرد بالقرار السياسي في البلاد، باعتبار أن الوثيقة الحاكمة للمرحلة الحالية هي الاتفاق السياسي.

دبرز وفي تصريحات خاصة لقناة “الجزيرة” القطرية اليوم الأربعاء قال: “يجب معالجة جميع المسارات بشكل متواز بالتوافق بين اللجان المختصة المنصوص عليها بين مجلسي النواب والدولة، ولن يمر شيء دون التوافق عليه، بما في ذلك تشكيل حكومة جديدة”.

وأوضح دبرز أن من المهم التركيز على المسار الدستوري لتنظيم انتخابات، وإشراك جميع الجهات المختصة وهيئة الدستور من أجل طرح الدستور للاستفتاء عليه كي ينظم الحياة السياسية والخروج من الأزمة الحالية.