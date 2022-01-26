روسيا – نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لإقلاع المقاتلات “سو-35 إس”، وهبوطها بمطارات بيلاروس، في إطار التدريبات المخصصة “لاختبار رد الفعل” لقوات دولة حليفة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن “أطقم المقاتلات متعددة المهام من طراز سو-35 إس، من المنطقة العسكرية الشرقية المشاركة في التدريبات، في إطار اختبار رد الفعل لقوات دولة حليفة، ستواصل انتشارها في المطارات البيلاروسية”.

وأشارت الوزارة إلى أن المقاتلات “سو-35 إس” تقوم بالهبوط، أثناء إعادة انتشارها، في المطارات بالمناطق العسكرية الوسطى والغربية، للاستعداد للرحلة القادمة، وليأخذ الطيارون قسطا من الراحة.

وأضافت أنه من المقرر أن تبدأ المقاتلات الروسية في تنفيذ مهامها التدريبية بعد إعادة انتشارها في مطارات بيلاروس، كجزء من اختبار أداء نظام الدفاع الجوي لدولة حليفة.

المصدر: نوفوستي