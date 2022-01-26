شكري: منفتحون على التفاوض بشأن اتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة

شكري: منفتحون على التفاوض بشأن اتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة

مصر – أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري أن القاهرة منفتحة على التفاوض بشأن اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، استنادا إلى قواعد القانون الدولي.

وقال شكري في حديث تلفزيوني إن “مصر منفتحة على التفاوض بشأن اتفاق قانوني ملزم بشأن السد الإثيوبي، والقاهرة تستند إلى قواعد القانون الدولي بشأن السد”.

من جهة أخرى، وصف زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى القاهرة التي استغرقت يومين بـ”المهمة جدا”، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار تعزيز العلاقات المشتركة وتوحيد الرؤى وتعزيز المصالح المشتركة.

ولفت إلى أن الجزائر تستضيف القمة العربية المقبلة وسط تحديات كبيرة تواجه الدول العربية، مؤكدا أنه سيتم بحث مشاركة سوريا.

المصدر: “اليوم السابع”