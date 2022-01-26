السعودية – أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم الأربعاء، إطلاق مجموعة “سافي” للألعاب الإلكترونية، ويرأس مجلس إدارة الصندوق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وتهدف المجموعة لأن تكون رائدة في تطوير قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي، حيث ستعمل بشكل متناغم لدعم منظومة متكاملة للقطاع.

وتعزيزا لخططها المستقبلية الطموحة، قامت مجموعة سافي بتوقيع اتفاقية استحواذ على شركة ESL الرائدة عالميا في الفعاليات الترفيهية والمنافسات في مجال الرياضات الإلكترونية، وشركة FACE IT المنصة الرقمية الرائدة في الرياضات الإلكترونية، ودمجهما تحت شركة ESL FACE IT Group، لتكون حجر الأساس لتحقيق مستهدفات مجموعة سافي في هذا القطاع، علما بأن إتمام عمليات الاستحواذ يخضع لشروط الحصول على الموافقات التنظيمية من الجهات المعنية.

ويأتي تأسيس مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية تماشيا مع استراتيجية الصندوق 2021 – 2025، التي تهدف إلى تمكين القطاعات الواعدة، ومنها الترفيه والرياضة، مما يسهم في توفير فرص تنموية وتعزيز لتنويع مصادر دخل الاقتصاد السعودي وفقا لأهداف رؤية المملكة 2030.

المصدر: واس