ليبيا – التقى وكيل شؤون التعاون الدولي والمنظمات بوزارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عمر كتي بالسفير الإيطالي في ليبيا “جوزيبي بوتشينو”.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد، شهد اللقاء تدارس التحضيرات لانعقاد الاجتماع الثاني للجنة الليبية الإيطالية المشتركة خلال الشهر المقبل الذي سيتم خلاله تفعيل العديد من مذكرات التفاهم في عدة قطاعات من أهمها الكهرباء والمواصلات.

وشدد كتي على ضرورة عودة الشركات الإيطالية لاستكمال تنفيذ مشروع الطريق الساحلي وخاصة قاطع امساعد المرج، بالإضافة إلى استكمال أعمال إعادة بناء مطار طرابلس الدولي، ما سيسهم في عودة طيران الشركات العالمية إلى ليبيا مع أهمية أن تقوم إيطاليا بدورها في مساعدة الدولة الليبية.

واضاف كتي: إن هذه المساعدة هي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية خاصة بعد توقعات بزيادة أعداد المهاجرين غير الشرعيين نتيجة لعدم استقرار الأوضاع في بعض دول المصدر.