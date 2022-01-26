مصر – شهدت أسعار الذهب بمصر تراجعا محدودا للغاية، بقيمة جنيه واحد فقط، أمس الثلاثاء، وسجل الذهب في مصر 803 جنيهات للغرام من عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في مصر، والعيار الرئيسي في الأسواق.

أسعار الذهب:

عيار 24 سجل 917.75 جنيه

عيار 21 سجل 803 جنيهات

عيار 18 سجل 688.25 جنيه

الجنيه الذهبي 6424 جنيها

وتسعى مصلحة الدمغة والموازين لضبط عملية دمغ المشغولات الذهبية، وذلك بتطبيق الدمغ بالليزر بدءا من عام 2023 بحسب تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، وتهدف من هذه الخطوة ايجاد ما يشبه السجل لكل قطعة ذهب يجرى دمغها خلال عام من الآن.

تطبيق نظام جديد ومطور لدمغة الذهب، يعتمد على التكويد بالليزر (QR كود لكل قطعة) بدلا من دمغة القلم المعمول بها حاليا، ويعتبر نظام (QR كود لكل قطعة) عبارة عن إقرار شهادة ميلاد لكل قطعة ذهبية، وبصمة خاصة بها لا يمكن تكرارها.

المصدر: اليوم السابع