ليبيا- أكد المحلل السياسي حسين مفتاح إن الانقسام الذي شهده مجلس النواب خلال جلستي الإثنين والثلاثاء عكس الحالة العامة التي تشهدها البلاد.

مفتاح أوضح في حديث مع وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية طالعته صحيفة المرصد أن الانقسام فاقم الوضع الراهن وشكك في مصداقية ما يصدر من بيانات وقرارات سابقة بأنها بإجماع مجلس النواب، الذي ساهم في حالة الفشل التي سادت المشهد شأنه شأن باقي الأطراف.

وتابع مفتاح بالقول: إن الفشل لم يقتصر على حكومة تصريف الأعمال أو مفوضية الانتخابات فقط بشأن إجراء الاستحقاقات الانتخابية؛ إذ تأكد صعوبة الوصول إلى قرارات من شأنها الحل بعد أن نجحت بعض الأطراف في اختراق مجلس النواب فالانقسام حول تغيير الحكومة يضاف إليه تحديات أخرى.

وأضاف مفتاح: إن التحديات تتمثل باختيار رئيس حكومة جديد، فالانقسام سينعكس على أي خطوة مستقبلية بخارطة الطريق إضافة لتمسك الدبيبة بعدم تسليم السلطة سوى لحكومة بعد إجراء الانتخابات، مشددًا على أن الأجسام الموجودة بالمشهد ساهمت بشكل مباشر بعملية تدوير الأزمة وعدم الوصول للاستحقاق الانتخابي.