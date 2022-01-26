قطر – تتواصل غدا الخميس، منافسات تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال “قطر 2022” لكرة القدم، بإقامة ست مباريات في المرحلة السابعة.

ويسعى المنتخب السعودي إلى تعزيز صدارته للمجموعة الثانية، عندما يستقبل نظيره العماني، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

ويحتل الأخضر السعودي صدارة المجموعة برصيد 16 نقطة، والفوز غدا يقربه كثيرا من بطاقة التأهل الأولى عن هذه المجموعة.

أما المنتخب العماني فيأتي في المركز الرابع برصيد 7 نقاط، ويأمل في حصد النقاط الثلاث للاستمرار في المنافسة على المركز الثالث المؤهل للمحلق.

ويلتقي منتخب أستراليا مع منتخب فيتنام، ويحل منتخب الصين ضيفا على اليابان، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وفي المواجهة العربية الثانية يلتقي منتخبا الإمارات وسوريا على ستاد آل مكتوم بدبي، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتحتاج الإمارات إلى النقاط الثلاث، لتعزيز موقعها في المركز الثالث، والاقتراب من التأهل لملحق تصفيات المونديال.

فيما تسعى سوريا، إلى الفوز بدورها للإبقاء على أمل الوصول إلى الملحق، لأن أي نتيجة أخرى، لن تصب في مصلحة “نسور قاسيون”.

وفي منافسات المجموعة ذاتها يلتقي المنتخب اللبناني نظيره الكوري الجنوبي على ملعب الرئيس الشهيد رفيق الحريري في صيدا.

ويحتل المنتخب الكوري الجنوبي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 14 نقطة، من 6 مباريات، مقابل 5 نقاط جمعها منتخب لبنان الذي يحتل المركز الرابع.

فيما يلتقي المنتخب العراقي بنظيره الإيراني على استاد آزادي، ويدخل المنتخب الإيراني بمعنويات عالية جدا بعد أن حقق صدارة مجموعته الأولى برصيد 16 نقطة وفوزه في 5 مباريات مما يجعل فرصته عالية للذهاب إلى مونديال قطر، فيما يأمل “أسود الرافدين” تحقيق فرص أكبر للتأهل أيضا.

ويتزامن دخول التصفيات مرحلة الحسم مع بداية العد التنازلي الجديد الذي يمهد لانطلاقة المونديال، وذلك مع بقاء 300 يوم فقط على الحدث المرتقب، الذي ينطلق رسميا مساء يوم الـ21 من شهر نوفمبر من العام الجاري.

جدول المباريات بتوقيت مكة المكرمة وموسكو:

أستراليا – فيتنام 12:10

اليابان – الصين 13:00

لبنان – كوريا الجنوبية 15:00

إيران – العراق 17:30

الإمارات – سوريا 18:00

السعودية – عمان 20:15

المصدر:RT