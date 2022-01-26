الكاميرون – يستعد المنتخب المصري، لمواجهة نظيره كوت ديفوار في المباراة المقررة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة أمم إفريقيا المقامة حاليا بالكاميرون.

ويعكف كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة حاليا على وضع اللمسات الأخيرة للخطة، والتشكيل المقرر أن يخوض به الفريق المباراة، إلى جانب مذاكرة المنافس جيدا للتعرف على خبايا “الأفيال”.

وينتظر أن يخوض منتخب مصر اللقاء بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في الدفاع: أحمد فتوح، ومحمد عبد المنعم، وأحمد حجازي، وعمر كمال عبد الواحد.

في الوسط: محمد النني، وعمرو السولية، وأيمن أشرف، وأحمد سيد زيزو.

وفي الهجوم: محمد صلاح، وعمر مرموش.

وتأهل المنتخب المصري إلى دور ثمن النهائي بحصوله على وصافة المجموعة الرابعة، بعد حصد 6 نقاط من الفوز على غينيا بيساو والسودان (على الترتيب) بهدف مقابل لا شيء، عقب الخسارة في الجولة الأولى بالنتيجة نفسها أمام نيجيريا.

يذكر أن منتخب مصر حقق رقما قياسيا بالفوز ببطولة الأمم الإفريقية بـ7 ألقاب، من بينها 3 متتالية أعوام 2006 و2008 و2010.

المصدر: “المصري اليوم”