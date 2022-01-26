ليبيا – وجّه وزير الصحة بحكومة الوحدة علي الزناتي أمس الثلاثاء كتابًا إلى رئيس حكومة الوحدة لتخصيص مبلغ لعلاج مرضى ضمور العضلات، بقيمة مئة مليون دينار، مؤكدًا أنه تم تخصيص المبلغ.

مدير إدارة الشؤون العلاجية بوزارة الصحة أحمد مليطان وفي تصريح نشره المكتب الإعلامي لوزارة الصحة، أشار إلى تشكيل لجنة من الأخصائيين داخل مستشفى طرابلس الجامعي، لفرز ملفات مرضى ضمور العضلات وإعطاء الأولوية للحالات التي تحتاج إلى تدخل عاجل،كما شكلت لجنة أخرى في بنغازي لفرز ملفات مرضى ضمور العضلات.

ولفت إلى أن وزارة الصحة تمكنت من توفير جرعتي علاج لطفلتين تعانيان من مرض ضمور العضلات، وكلتا الطفلتان تتلقيان العلاج بدولة ألمانيا، منوهًا إلى أن جُل ساحات العلاج متوقفة لعدم تسييل مخصصات مالية.

وأشار إلى تلقى 2700 مريض من مرضى الأورام علاجهم في تونس خلال العام الماضي، بالإضافة إلى تلقي 680 مريضًا علاجهم في تركيا خلال العام الماضي، وما يقارب 300 مريض ما زالوا يتلقون العلاج حتى الآن.

وأضاف: “ما يزيد عن 1200 مريض تلقوا علاجهم بدولة مصر خلال العام الماضي”.

وأكد أن لجنة حصر الديون المشكلة بقرار من رئيس الحكومة أوصت بتحويل مبلغ مالي بقيمة 2 مليون دولار لعلاج المرضى الليبيين الموجودين بمصر.

وأفاد بأن لجنة حصر الديون أطلعت على ملفات العلاج في الأردن، وسيتم تسوية جزء من مديونية العلاج هناك بعد انتهاء أعمال لجان المراجعة والتدقيق.

ونبه إلى وجود حالات تتلقى العلاج بإيطاليا، لافتًا إلى أنه سيتم توطين العلاج بالداخل خلال العام الحالي بتوجيهات من وزير الصحة ومن خلال الشركاء المحليين والأجانب، ودعم المراكز الطبية لعلاج الأورام.