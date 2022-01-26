سوريا – وزير الكهرباء السوري غسان الزامل إن توجيهات الرئيس بشار الأسد تشدد على تقديم كل التسهيلات ليتم تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين الأردن ولبنان عبر سوريا.

وقال الزامل في تصريح للصحفيين إنه التقى الرئيس اللبناني ميشال عون، وأبلغه بذلك، وأضاف الزامل أن الحكومة السورية وجهت أيضا بتقديم كل التسهيلات حتى إتمام الخط، وأنها عملت ما في وسعها منذ أول اجتماع بخصوص ذلك المشروع، وأشار إلى أنها سبق وأعلنت أن خط الربط سيكون جاهزا في نهاية العام الماضي.

وأضاف أن الحكومة السورية أبلغت الجانبين الأردني واللبناني في 29 من الشهر الماضي عن جاهزية الخط.

وأشار إلى أن الحكومة السورية جاهزة للتوقيع وللشهادة على توقيع الطرفين اللبناني والأردني.

وذكرت الرئاسة اللبنانية أن عون “شكر الوزير الزامل على ما أنجزته سوريا لتسهيل توقيع العقد، مشيداً بالتعاون العربي القائم لدعم لبنان من قبل أشقائه، لا سيما في هذا الظرف الصعب الذي يجتازه”.

وكان وزير الطاقة اللبناني وليد فياض أعلن أن توقيع اتفاقية عبور الطاقة من الأردن إلى لبنان عبر سوريا وبالتعاون مع الأشقاء العرب، سيتم غدا.

وحول أهمية المشروع أوضح فياض أن الأهمية الحياتية لهذا المشروع هو دعم شبكة لبنان وخلال أقل من شهرين من الآن، بكهرباء إضافية “أرخص وأقل تلويثا” مقارنة بمثيلتها الناتجة عن المولدات الخاصة.

وأشار إلى أن المشروع يؤمن نحو 200 ميغاوات من الطاقة الكهربائية للبنان.

المصدر: RT