ليبيا – التقى وزير النفط والغاز المكلف علي العابد الرضا بمقر الوزارة بطرابلس مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لمؤسسة النفط عدد من الملفات الخاصة بسير عمل المؤسسات والشركات النفطية.

بدوره، قدم رئيس مؤسسة النفط شرحًا واضحًا عن سير إنتاج النفط والغاز بالحقول والموانئ النفطية والتحديات التي تقف عائقًا أمام تطوير الأعمال بالمؤسسة والشركات النفطية في ربوع البلاد.

من جانبه، أكد العابد ضرورة التنسيق لحلحة الصعاب لما يمثله قطاع النفط من أهمية، كونه المورد الأساسي الأول للاقتصاد الوطني ومناقشة سبل توفير الميزانية لذلك.

كما تم إطلاع العابد على الموقف التنفيذي لمصفاة الجنوب لتكرير النفط ومصنع إنتاج الغاز المنزلي والذي تأخر لعقود، مؤكدًا استمرار التنسيق ودعم الجهود بين الوزارة والمؤسسة والشركات النفطية لضمان النهوض بهذا القطاع الحساس.

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