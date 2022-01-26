ليبيا – أكد تقرير تحليلي أن التقدم اليسير المتحقق في إطار العملية الديموقراطية عبر مساعي إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية لم يؤثر كثيرًا على اقتصاد ليبيا.

التقرير الذي نشرته صحيفة “يورشيا رفيو” الأميركية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن الأداء الاقتصادي الضعيف يتجلى في في أرقام النفط والغاز، ففي العام 2021 حصل القطاع النفط على 11% فقط من الميزانية المخصصة له في وقت لم يتم فيه الحصول على أية أموال خلال العام 2019.

وأضاف التقرير: إن قطاع النفط دخل إلى العامين 2020 و2021 بديون ضخمة في وقت تبلغ فيه معدلات الإنتاج مليونا و200 ألف برميل يوميًا، إلا أن ليبيا تخطط لتحقيق معدلات أعلى في حال الحصول على الميزانيات المالية المطلوبة وصولا مليون و600 ألف في غضون عامين بعد رقم المليون والـ450 ألف.

وتابع التقرير أن ليبيا تطمح للوصول إلى مليونين و100 ألف برميل يوميا في غضون 4 أعوام، رغم أنها لم تصل بعد إلى مستوى المليون و600 ألف الذي كان قبيل الإطاحة بنظام العقيد الراحل القذافي في العام 2011 الذي انعكس سلبيًا على الأوضاع العامة في البلاد.

وبين التقرير أن الفترة الممتدة من العام 2011 وحتى الآن تشهد إغلاقات وعمليات تدمير لمكونات الشبكة النفطية، فضلًا عن عمليات التهريب لشركات بإيطاليا وتونس وسويسرا وعقبات واضطرابات متكررة من قبل موظفين تتعلق باحتجاجات أو هجمات إرهابية كاذبة أو أعمال عسكرية خربت موانئ وحقول مهمة.

وتطرق التقرير لمحاولات للاستفادة من أموال تصدير النفط ومنحها للإخوان في وقت لا يمكن فيه زيادة الإنتاج النفطي من خلال الشبكات المتداعية الواجب إيقافها بانتظام لإصلاح خطوط الأنابيب لاحتوائها على معدات عمرها 60 عامًا وتحتاج إلى الاستبدال وهذا غير ممكن.

وأرجع التقرير عدم القدرة على القيام بهذا الاستبدال إلى عدم امتلاك شركات النفط والغاز الميزانية المالية الكافية بسبب الانقسامات بين القوى المتنافسة التي جعلت الاقتصاد رهينة بيدها، مبينًا أن جهود إعادة بناء البنية التحتية النفطية والغازية ستحتاج إلى أموال تتراوح بين 46 إلى 81 مليار دولار.

وتابع التقرير: إن ليبيا كميات كبيرة من الغاز وتستفيد منه بشكل أفضل يمكن أن يدعم مصادر الدخل في البلاد في وقت يرتبط فيه معظم الاقتصاد بنشاط القطاع العام بينما يتعامل نظيره الخاص مع مشاريع قليلة ومتواضعة للغاية ما زاد من مستوى الضعف وانعدام الديناميكية السائدة.

وأشار التقرير إلى أن العمالة الليبية تفتقر إلى التدريب مقارنة بنظيرتها الأجنبية، فضلًا عن النقص والعجز بالموارد البشرية وضعف أداء القطاع المصرفي بالإضافة

للصعوبات التي تواجه الشركات الخاصة في القطاع العقاري نظرا لقلة الإمكانيات والموارد المالية وعدم توقع الفرص المتاحة بشكل عام.

وتحدث التقرير عن مشاكل تأمين الاستثمار بالبنية التحتية والكهرباء والمياه والرعاية الصحية فهي تأثرت بشدة بعوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية زادت من انقسام البلاد مثل تقلب الأسعار، فضلًا عن الفوضى بأنشطة القطاع الخاص في مجالات المالية والصحة والنقل والتجارة والخدمات العامة.

وأضاف التقرير: إن كل هذا يؤكد الحاجة إلى خلق إطار قانوني للقطاع الخاص في الاقتصاد في وقت ينقسم فيه الأخير من الناحية المالية إلى 3 قطاعات رئيسية، أولها المصارف بنسبة 83% والتأمين بنسبة 16% والاستتمثار بنسبة 1% فيما ارتفع التضخم في العام 2021 إلى 5 أضعافه قياسا بالعام 2018.

وتابع التقرير: إن التضخم الرسمي في العام 2018 بلغ 26.3% في وقت أتى فيه الارتفاع في الغالب نتيجة نشاط التهريب فيما يساهم رجال الأعمال وأنشطتهم في الاعتماد الكبير على عائدات النفط والاتفاقات الموقعة بين ليبيا وصندوق النقد والبنك الدوليين التي سمحت لليبيا بالاستفادة من ظرف إيجابي.

وأضاف التقرير أن فترة ما بعد العام 2011 شهدت إنفاق الأموال العامة بطريقة غير حكيمة بالعديد من مؤسسات الدولة للتوقعات العالية للسكان واتساع عجز الميزانية ليشمل عائدات الضرائب والجمارك؛ إذ تم في العام 2015 استخدام 36% من احتياطيات المصرف المركزي لدفع الميزانية ومحاولة إعادة بناء البلاد.

وبين التقرير أن العام 2016 شهد سحب 70% من الميزانية العامة من الاحتياطيات واحتراق احتياطي العملة للبلاد البالغ 120 إلى 130 مليار دولار بمعدل 20 مليار دولار سنويًا، ما يعني أنه لم يتبق سوى ما يقدر بنحو 20 إلى 30 مليار دولار منه.

وأضاف التقرير أنه يمكن أن يتحقق الاستقرار في ليبيا خلال العام 2022 ليس فقط من حيث توفير وصيانة البنية التحتية المستدامة بل للهياكل المحلية التي تحتاج أيضًا إلى الدعم ومؤسسات الدولة، فهي الأخرى بحاجة إلى إعادة بناء فضلًا عن أنظمة الاقتصاد والحوكمة التي تفتقر إلى اللامركزية.

ترجمة المرصد – خاص