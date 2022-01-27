ليبيا – رأى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الاتفاق الذي أبرمته تركيا مع ليبيا لترسيم الحدود البحرية في المتوسط مهدت لاتخاذ خطوات مهمة من قبل رجال الأعمال الأتراك في ليبيا.

أردوغان وخلال مقابلة خاصة مع قناتي “NTV” و”Star TV” المحليتين، وفي معرض حديثه عن التطورات في شرق البحر الأبيض المتوسط، وضرورة التعاون بين بلدان المنطقة، وفقًا لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية،قال: “لا يمكن أن ينجح أي مشروع إقليمي يتجاهل تركيا في شرق البحر المتوسط، ونحن رأينا هذه الحقيقة بالفعل في منطقتنا وأكدنا على ذلك بشكل صريح”.

ولفت إلى أن مشروع “إيست ميد” لم يكن واضح المعالم، ويفتقر لأي جدوى تقنية أو تجارية، وقد طرحته إدارة جنوب قبرص الرومية واليونان بدوافع سياسية لإقصاء تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية في المنطقة.

وأعرب الرئيس التركي عن ترحيب أنقرة برؤية الولايات المتحدة أخيرًا لهذه الحقيقة.

وأضاف: “بالطبع نحن نؤيد التعاون الشامل والتقاسم العادل (للثروات) في شرق البحر الأبيض المتوسط، وقلنا ذلك مرارًا وتكرارًا”.

وبيّن أن تركيا اقترحت في هذا الصدد عام 2020 عقد مؤتمر شامل حول شرقي المتوسط لكن لم تكن هناك أي استجابة وهي ما زالت تنتظر.