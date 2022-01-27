لبنان – أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، امس أن المحادثات بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، ستستأنف الأسبوع المقبل بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الوزارة إن وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار، سوف تجتمع مع المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين، خلال الأسبوع المقبل، في إطار جهود تسوية النزاع.

وتوقفت المحادثات التي جرى آخرها في 4 مايو الماضي، بعد أن قدم كل جانب خرائط متعارضة توضح الخطوط المقترحة للحدود والتي زادت بالفعل مساحة المنطقة المتنازع عليها.

ومطلع الشهر الماضي، أعلنت الحرار، استعداد تل أبيب لإحياء جهود حل النزاع مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية، إلا أنها لن تقبل بأن تملي بيروت شروط التفاوض.

وكان من المفترض أن تقتصر المفاوضات على مساحة بحرية من نحو 860 كيلومترا مربعا، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة، لكن لبنان اعتبرها خريطة مستندة إلى تقديرات خاطئة، وطالب بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومترا مربعا، تشمل أجزاء من حقل “كاريش” الذي تعمل فيه شركة يونانية لصالح إسرائيل.

المصدر: “سبوتنيك”