إيران تفوز على العراق وتحجز أولى بطاقات آسيا المؤهلة إلى مونديال قطر

إيران تفوز على العراق وتحجز أولى بطاقات آسيا المؤهلة إلى مونديال قطر

إيران – تأهل المنتخب الإيراني إلى نهائيات كأس العالم بكرة القدم “قطر 2022” بعد فوزه على ضيفه العراقي 1-0 بالمباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن الجولة السابعة للمجموعة الأولى من التصفيات.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة الإيراني مهدي طارمي في الدقيقة الـ48 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب الإيراني رصيده إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة الأولى وحجز رسميا أولى البطاقات الآسيوية للمشاركة في كأس العالم قبل 3 جولات من نهاية التصفيات، بعد قطر المضيفة.

في المقابل، توقف رصيد العراق عند 4 نقاط في المركز الخامس على جدول ترتيب فرق المجموعة الأولى.

ويتأهل متصدر ووصيف كل من المجموعتين مباشرة إلى كأس العالم “قطر 2022″، فيما يخوض الفائز بين ثالثي المجموعتين مواجهة الملحق الفاصلة في يونيو المقبل.

المصدر: RT