الاقتصاد الأمريكي ينمو بوتيرة أعلى من التوقعات

الاقتصاد الأمريكي ينمو بوتيرة أعلى من التوقعات

الولايات المتحدة – أظهرت بيانات أولية من التجارة الأمريكية أن الاقتصاد الأمريكي نما بنسبة 6.9% على أساس سنوي في الربع الأخير من 2021 مسجلا أقوى نمو له في 5 فصول على خلفية انتعاش الإنفاق الاستهلاكي.

وارتفع الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، بنسبة 3.3% في الربع الرابع من 2021.

فيما صعدت الاستثمارات الرأسمالية للشركات بنحو الثلث. في غضون ذلك، انخفض الاستثمار في العقارات السكنية بنسبة 0.8%.

كذلك أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية ارتفاع حجم الصادرات بنسبة 24.5%، والواردات بنسبة 17.7%.

وتوقع محللون في استطلاع رأي لـTrading Economics زيادة بنسبة 5.5%، كذلك أشارت توقعات أعدتها صحيفة “وول ستريت جورنال” إلى نمو بنسبة 5.5% أيضا.

وللمقارنة فقد نما الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 2.3% في الربع الثالث من العام الماضي.

وبذلك يكون الاقتصاد الأمريكي قد نما في 2021 ككل بنسبة 5.7%، وهي أسرع وتيرة نمو منذ عام 1984، والتي جاءت بعد انخفاض قياسي بنسبة 3.4% في 2020.

المصدر: finmarket