ليبيا – قال عضو لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب المبروك الخطابي إن اللجنة تتجهز لعقد اجتماع اليوم الخميس مع مجلس الدولة الإستشاري لاستكمال المسار الدستوري بهدف الوصول إلى انتخابات حرة نزيهة.

الخطابي وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” الأربعاء أضاف أنه وفقًا للإعلان الدستوري الملحق الأول، فإن مجلسي النواب والدولة شركاء في موضوع الحكومة، ويبقى اختيار الحكومة ومتابعة عملها اختصاص أصيل لمجلس النواب.

ونبه إلى أن الحكومة الحالية وفق الاتفاق السياسي منتهية الولاية، وتعد حكومة تصريف أعمال، لذا يعد التفكير في تشكيل حكومة أو إعادة تفعيها لإضفاء الشرعية عليها أمرًا ضروريًا، وما تقوم به الحكومة من أعمال حاليًا يعتبر مخالفًا وتتحمل مسؤوليته، على حد تعبيره.

وأضاف: “الحكومة الحالية منذ تكليفها استغلت مطالب الشعب في الدعاية الانتخابية ولم تعر أي اهتمام لعملها الخدمي الذي جاءت من أجله”.

وأشار إلى أن لجنة حارطة الطريق تسعى للوصول إلى دستور متوافق عليه من كل الأطراف، لافتًا إلى أن مقترح رئيس البرلمان بشأن تشكيل لجنة على أساس الأقاليم قيد الدراسة، وهو رأي شخصي غير ملزم.

وأيد الخطابي مقترح ضرورة تقديم المترشح لرئاسة الحكومة تعهدًا بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية.