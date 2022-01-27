ليبيا – قال نائب رئيس اللجنة العلمية بمركز مكافحة الأمراض إبراهيم الدغيس إنهم في حالة ترقب للوضع الوبائي، موجهًا نصيحة للمواطنين بأخذ جرعات اللقاح للرفع من المناعة وتخفيف حدة المرض.

الدغيس وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” الأربعاء، أشار إلى أن نسبة الوفيات زادت قليلًا، معربًا عن استغرابه من عزوف المواطنين عن أخذ اللقاح رغم ثبات نجاحه في عدة دول وتخفيفه من خطورة الفيروس.

وأكد أنه من الصعب التنبؤ بموعد انتهاء الجائحة رغم قول البعض أن أوميكرون قد يمثّل نهايته، قائلًا: “لا نستبعد ظهور متحورات أخرى”.

الدغيس أشار إلى أن بعض القطاعات في الدولة ما زالت غير ملتزمة بقرار الحكومة بضرورة إلزام موظفيها بالتطعيمات، رغم أن ذلك مسؤولية تضامنية بين المواطن والدولة متمثلة في قطاعاتها من حيث توفير اللقاح وتجهيز مراكز التطعيمات، وإلزام القطاعات لموظفيها بأخذه، إلى جانب توجه المواطنين لمراكز التطعيمات لأخذ اللقاح بعيدًا عن شائعات عدم فاعلية اللقاح أو تسببه في بعض الأمراض.