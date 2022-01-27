ليبيا – علق عضو مجلس النواب حسن الزرقاء على ما تداولته وسائل إعلام محلية خلال الأيام الماضية حول أسماء منافسين لعبد الحميد الدبيبة في السباق الرئاسي من المنتمين للمنطقة الغربية، وتحديداً ممن حضروا الاجتماع، الذي احتضنته مدينة بنغازي في 21 من ديسمبر الماضي، من بينهم وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، ونائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق، ورئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض.

الزرقاء وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندينة الأربعاء قال إن المرشحين للانتخابات الرئاسية الذين اجتمعوا مع القائد العام للجيش خليفة حفتر في بنغازي الشهر الماضي، طُرحت أسماؤهم بالفعل لتشكيل حكومة جديدة خلفًا لحكومة عبد الحميد الدبيبة ،مشيرًا إلى أنها من الممكن أن ترى النور قريبًا.