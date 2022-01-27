ليبيا – التقى وزير النفط والغاز المكلف علي العابد الرضا أمس الأربعاء رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية العميد علي الديب، بمقر الوزارة بطرابلس لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالمشاكل التي تواجه عمل الجهاز.

العابد ثمن بحسب المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز جهود الجهاز في تأمين وحماية المواقع والموانئ النفطية.

من جانبه، قدم رئيس الجهاز، لمحة عن مكونات الجهاز وآلية عمله في الحراسة والتأمين والحماية لمختلف المواقع والمؤسسات النفطية والفروع التابعة له، مطالبًا بتعاون الجهات المعنية في توفير الإمكانيات والمعدات اللازمة لتسيير الدوريات البحرية والبرية، من أجل استمرار عمل الجهاز في جميع المواقع النفطية بنفس الوتيرة التي نجحت في إعادة الاستقرار والأمن لكل المنشآت النفطية.