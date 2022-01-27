ليبيا – قال الباحث الاقتصادي خالد العماري إن واقعة حبس وزير الصحة بحكومة الوحدة علي الزناتي ليست الأخيرة؛ فهي ضمن سلسلة عمليات قضائية طالت عددًا من كبار مسؤولي حكومة الوحدة، حيث قام النائب العام الشهر الماضي بالأمر بحبس وزيري الثقافة والتعليم على خلفيات فساد مماثلة.

العماري وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أمس الأربعاء أوضح أنه بالنظر إلى الوزراء الموقوفين، نجد أن وزارتهم بها بالفعل فضائح ومصائب، ففي وزارة التعليم نتيجة الفساد يعاني الطلاب حتى الآن من أزمة الكتاب المدرسي، قياسًا على باقي المحبوسين من الوزراء.

وأكد الباحث الاقتصادي أن عمليات الحبس الاحتياطي للمسؤولين والوزراء في ليبيا تكررت طيلة السنوات الماضية، لكنها تنتهي عادة بإطلاق سراحهم أو الحكم عليهم بأحكام مخففة.