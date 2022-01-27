مصر – أكد وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الأربعاء، أن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري يعد “شهادة ثقة جديدة لمصر”، في ظل تراجع تقديرات نمو الاقتصاد العالمي.

وقال معيط في بيان إن إعلان صندوق النقد الدولي رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري عام 2022 إلى 5.6 بالمائة بدلا من توقعاته السابقة والتي أعلنها في أكتوبر الماضي والتي قدرها بـ 5.2 بالمائة، يعد شهادة ثقة جديدة في صلابة الاقتصاد المصري.

واعتبر أن توقعات الصندوق مؤشر على قدرة الاقتصاد المصري على التماسك والصمود أمام التحديات العالمية، والتعافي التدريجي من أزمة كورونا.

وأشار إلى أن مصر “تصبح الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التي تحقق نموا إيجابيا”، رغم الارتفاع الشديد في أسعار البترول، وتكاليف الشحن، نتيجة للإدارة الجيدة لتداعيات ما بعد تفشى الجائحة، فضلا على الأداء الاقتصادي الإيجابي.

وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومي وتخفيف حدة الصدمة، واحتواء التأثيرات السلبية للجائحة، حيث أصبحت مصر حسبه أكثر قدرة على إدارة هذه الأزمة العالمية.

المصدر: وكالات