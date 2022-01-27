ليبيا – افتتح رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الأربعاء ملتقى بلديات الساحل الغربي، تحت شعار “توحيد الأيدي من أجل بناء المستقبل”، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، وأعضاء من مجلس النواب والدولة، وآمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، ومديري الأمن ببلديات الساحل الغربي، وأعيان وحكماء هذه المناطق، ومؤسسات المجتمع المدني.

المنفي أكد خلال الكلمة التي ألقاها أن السيادة الليبية خط أحمر لا يمكن المساس بها من أي طرف، وأن المجلس الرئاسي يمثل وحدة التراب الليبي، وقد سعى بنجاح في وقف إطلاق النار، وفتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب، ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وإطلاق مفوضية وطنية تعنى بالتأسيس لمشروع المصالحة الوطنية، وتوحيد المؤسسات السيادية، أبرزها المؤسسة النقدية، متمثلة في مصرف ليبيا المركزي.

وأثنى المنفي على دور بلديات الساحل الغربي، ممثلة في 12 بلدية، وخص بالذكر بلدية صرمان حاضنة الملتقى، متمنيًا أن يكون هذا الملتقى مسارًا جديدًا لمشروع المصالحة الوطنية.

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