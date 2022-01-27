ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس وفدًا من لجنة متابعة السجناء السياسيين لقبائل ورفلة، والقذاذفة، وأولاد سليمان، والمقارحة، وذلك لبحث أوضاع السجناء السياسيين، وخاصة الذين صدرت بحقهم إفراجات من المحاكم والنيابات، في إطار الجهود التي يبذلها رئيس المجلس من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الأوضاع في السجون، وملف السجناء والموقوفين على ذمة قضايا سياسية مختلفة، والإجراءات التي تمت مؤخرًا بالإفراج على عدد من السجناء، الذين صدرت بحقهم أحكام بالإفراج، وتم تنفيذها خلال المدة الماضية.

بدوره، أكد المنفي على ضرورة تطبيق القوانين، وإحترام كل قيم العدالة، ومبادئ حقوق الإنسان، بما يعزز جهود المجلس الرئاسي في المضي قدماً في تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، التي تبناها المجلس الرئاسي منذ تسلمه مهامه.

من جهتهم، أشاد أعضاء اللجنة بجهود المجلس الرئاسي في تحقيق المصالحة الوطنية، التي تمثل الهدف السامي لتأكيد وحدة التراب الليبي.

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