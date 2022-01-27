اليابان – أعلنت منظمة “اليونيسيف”، أن اليابان قدمت مساهمة مالية، لتوسيع نطاق المساعدة الإنسانية لها والتدخلات المنقذة للحياة من خلال برنامج المراهقين والشباب في لبنان.

وقالت المنظمة، في بيان، إن “حكومة اليابان ساهمت بمبلغ 1.8 مليون دولار أمريكي لتوسيع نطاق المساعدة الإنسانية لليونيسف”.

وقالت نائبة ممثلة “اليونيسيف” في لبنان، إيتي هيغينز: “نحن ممتنون لحكومة وشعب اليابان، على هذه المساهمة، التي ستمكن اليونيسف من تقديم الدعم الضروري في هذه الأشهر الباردة للأطفال والأسر الضعيفة الذين يواجهون بالفعل تحديات كبيرة خلال هذه الأوقات غير المسبوقة. وسنواصل العمل مع شركائنا، بدعم من اليابان، للوصول إلى الأطفال والأسر الأكثر ضعفا من خلال الدعم الإنساني الذي تزداد الحاجة إليه في الوقت الحالي”.

أما سفير اليابان في لبنان أوكوبو تاكيشي، فقال: “نحن ندرك تماما خطورة الأزمة الإنسانية المستمرة في لبنان حيث الضحايا هم دائما الأطفال والأسر الضعيفة. في الوقت الذي يواجهون فيه ظروف الشتاء القاسية، قررت حكومة اليابان تعزيز تدخلاتها من خلال اليونيسف للتخفيف من معاناتهم. نأمل من خلال هذه المساعدة إيصال رسالة بأن المجتمع الدولي سيقوم بمساعدة الأطفال والعائلات في كل الأوقات”.

وأضاف: “تأتي المساهمة الجديدة من حكومة اليابان في الوقت المناسب لمساعدة اليونيسف في توسيع نطاق استجابتها للطوارئ للتخفيف من تأثير الظروف المناخية القاسية وحماية الفتيات والفتيان والأسر الأكثر ضعفا الذين يتخبطون في الأزمة المالية والاقتصادية الحالية في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام