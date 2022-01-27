ليبيا – رأى عضو المؤتمر الوطني السابق، عبدالمنعم اليسير، أن الوضع القائم في ليبيا والحكومات المتعاقبة مجرد صورة، والسلطة الحقيقية هي للمليشيات ومن تحالف معها من القوى السياسية، خاصة جماعة الإخوان المسلمين.

اليسير وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الأربعاء أشار إلى أن إصلاح ليبيا يكون بتحريرها من سيطرة المليشيات، ومحاسبة رئاسة الحكومة الحالية المتهمة بالفساد منذ أن كانت في النظام السابق.

وشدد على أن البرلمان سيجد صعوبة في إقالة حكومة الوحدة التي تسيطر على أركان الاقتصاد الليبي سواء مصرف ليبيا المركزي أو إيرادات النفط.