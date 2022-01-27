فرنسا – أعلن تحالف “رينو نيسان ميتسوبيشي موتورز”، اليوم الخميس، أنه سيستثمر 23 مليار يورو لإنتاج سيارات كهربائية في السنوات الخمس المقبلة.

وأوضح تحالف الشركات المصنعة الثلاث في بيان أنه سيطرح 35 نموذجا من هذه السيارات بحلول العام 2030.

وقال التحالف في بيانه إنه من المقرر أيضا تعزيز استخدام منصات مشتركة بين الشركات الثلاث ليشمل ثمانين بالمئة من إجمالي نماذجها في 2026 مقابل ستين بالمئة حاليا.

ويؤكد هذا الإعلان العمل المتسارع للتحالف في كهربة السيارات إذ استثمر أعضاؤه الثلاثة أكثر من عشرة مليارات يورو في هذا المجال حتى الآن.

وهذه أيضا من أوائل الأهداف التي يعلنها التحالف بالأرقام منذ تجديد قادة رينو ونيسان بعد سقوط كارلوس غصن نهاية 2018 ما تسبب في أزمة ثقة خطيرة بين الشريكين.

وقال جان دومينيك سينار رئيس التحالف ورئيس شركة “رينو”، الخميس خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت:”قبل ثلاث سنوات كان التحالف يمر بأزمة غير مسبوقة في تاريخه على خلفية انعدام الثقة”.

وأكد سينار أن “هذه الأزمة انتهت” وأن الحلف اليوم “أقوى من أي وقت مضى” مع “أسس متينة” و “تعاون مرن”.

من جهتها صرحت المديرة المالية لرينو كلوتيلد ديلبو بأن استثمار التحالف 23 مليار يورو في السيارات الكهربائية الكهربة يأخذ في الحسبان الخطط الإستراتيجية الخاصة بكل منها والتي كشفتها الشركات الأعضاء من قبل.

المصدر: أ ف ب