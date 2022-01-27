قطر – حقق منتخب أستراليا فوزا عريضا على نظيره الفيتنامي 4-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن الجولة السابعة للمجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر.

وتناوب على تسجيل رباعية أستراليا كل من جيمي ماكلارين وتوم روجيك وكريغ جودوين وريلي ماكجري في الدقائق 30 و45+2 و72 و76 على الترتيب.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة الثانية فازت اليابان على الصين بهدفين نظيفين من توقيع يويا أوساكو من ركلة جزاء وجونيا إيتو في الدقيقتين 13 و61 على التوالي.

وستلعب السعودية المتصدرة مع سلطنة عمان في وقت لاحق اليوم ضمن الجولة السابعة من التصفيات.

ترتيب المجموعة الثانية حتى الآن:

1- السعودية برصيد 16 نقطة

2- اليابان برصيد 15 نقطة

3- أستراليا برصيد 14 نقطة

4- سلطنة عمان برصيد 7 نقاط

5- الصين برصيد 5 نقاط

6- فيتنام بدون رصيد

ويتأهل متصدر ووصيف كل من المجموعتين مباشرة إلى كأس العالم “قطر 2022″، فيما يخوض الفائز بين ثالثي المجموعتين مواجهة الملحق الفاصلة في يونيو المقبل.

المصدر: RT