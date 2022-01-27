ليبيا – استقبل مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية السفير عبد المطلب ثابت الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية، ومدير الأقليم الكشفي العربي، الدكتور عمر حمدي.

وناقش السفير مع الحاضرين خلال اللقاء آلية عمل المنظمة الكشفية العربية، ونشاطاتها ودورها بشكل عام، وسبل تعزيز أطر التعاون المشترك، مابين الحركة الكشفية العربية وهيئة القيادة العامة للحركة العامة للكشاف والمرشدات ليبيا.

وفى ختام اللقاء، قام الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية الدكتور عمر حمدي، بتكريم معالي ثابت بدرع المنظمة الكشفية العربية تقديرًا للدور المهم له في تقديم الدعم اللازم للمنظمة الكشفية العربية.

وحضر اللقاء وفد من الهيئة القيادة العامة للحركة العامة للكشاف والمرشدات ليبيا، على رأسهم القائد علي الطاهر غولة المفوض الدولي بكشاف ومرشدات ليبيا وذلك بمقر المندوبية الليبية بالعاصمة المصرية القاهرة.