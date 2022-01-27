ليبيا – قال عضو مجلس النواب وملتقى الحوار زياد دغيم إن قرار البرلمان باستبعاد مجلس الدولة من التزكيات الخاصة لاختيار رئيس جديد للحكومة، يتماهى مع فلسفة مجلس النواب والتي تقوم على انتهاء الاتفاق السياسي برمته وخارطة الطريق.

دغيم أشار في تصريح لموقع “عربي21” القطري إلى أن هذه الفلسفة ترتكز على الموقف الدولي الداعم لحق البرلمان منفردًا في إصدار قوانين الانتخابات وهي الاستحقاق الأهم في مستقبل ليبيا والتئام البرلمان بكل أطيافه السياسية منذ جلسة سرت، وفق قوله.

ولفت إلى أن هذه الفلسفة ستستمر تواليًا لبقية الاستحقاقات والتي تخص الملف الدستوري وملف الانتخابات.