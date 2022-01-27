الصين – تحدثت شركة “برايس ووتر هاوس كوبرز” للاستشارات المالية عن توقعاتها للاقتصاد العالمي، وأشارت إلى أن الاقتصاد الصيني من المتوقع أن يتفوق على اقتصاد الاتحاد الأوروبي في 2022.

وجاء ذلك ضمن تقرير للشركة صدر اليوم الخميس، والذي قدم لمحة عامة عن الاقتصاد العالمي للعام الجاري. ويتوقع خبراء الشركة أن يسجل الاقتصاد العالمي في 2022 نموا بنسبة 4.5%، وذلك في إطار السيناريو الأساسي.

ووفقا للتقرير فإن الولايات المتحدة والصين ودول الاتحاد الأوروبي ستظل لسنوات عديدة قادمة بآفاق واعدة. وقالت إن الصين ستصبح على المدى المتوسط ​​إحدى التكتلات الاقتصادية الرئيسية الثلاث في العالم.

كذلك لفت التقرير إلى أن العام 2022 سيشهد بعض التحولات. وقالت الشركة إن الصين من المتوقع أن تتجاوز الاتحاد الأوروبي، من حيث الحجم الاقتصادي، وأشارت إلى أن الاقتصادي الصيني من المتوقع أن ينمو بنسبة 5.5% في 2022، بعد نمو بنسبة 8.2% في العام 2021.

وأضاف، أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي سينمو العالم الجاري بنسبة 4.4%، وهو مستوى قريب لمستوى النمو المتوقع للاقتصاد الأمريكي.

وفيما يتعلق بنمو منطقة اليورو، قالت الشركة في تقريرها إن اقتصاد المنطقة من المتوقع أن ينمو في 2022 بنسبة 4.4%، بعد نمو بنسبة 5.1% في 2021.

المصدر: RT