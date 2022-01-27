ليبيا – قال رئيس حزب الائتلاف الجمهوري والكاتب والباحث السياسي عز الدين عقيل إن تغيير الحكومات في ليبيا منذ 2011 بات في أيدي الحكومات الإمبرالية الغربية المهيمنة على ليبيا حاليا، لافتا إلى أن البرلمان حاول مرارًا تغيير عبد الحميد الدبيبة ولكنه لم يستطع.

عقيل وفي تصريحات خاصة لقناة “الغد” المصرية أمس الأربعاء أوضح أن هناك مؤشرات بأن المجتمع الغربي يرفض تغيير الدبيبة، وهو ما ظهر في تصريحات السفيرة البريطانية، كذلك المبعوثة الأممية التي أكدت أن التركيز حاليًا هو على إجراء الانتخابات وليس تغيير الحكومة، وهو ما أكده السفير الأمريكي كذلك.

وتابع أن حكومة عبد الحميد الدبيبة فشلت بشكل ذريع في الانفتاح على الأطراف المختلفة، وأخفقت في تحقيق تلك الوعود، مؤكدًا أن حديث الدول الغربية عن مسار دستوري هو لإطالة عمر حكومة الدبيبة.