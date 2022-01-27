ليبيا – ترأست المنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة “جورجيت غانيون” اجتماع عمل مع المجلس البلدي سبها على هامش زيارتها الجارية إلى المدينة.

بيان صحفي صادر عن البعثة الأممية اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى أن المسؤولة الأممية بحثت خلال الاجتماع الاحتياجات والأولويات في البلدية، فضلًا عن التركيز على الدعم الإنساني والإنمائي المقدم من وكالات الأمم المتحدة في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية والصرف الصحي.

وأضاف البيان: إن المجتمعين اتفقوا على معالجة قضايا الحكم المحلي والتماسك الاجتماعي والهجرة غير الرشعية وتعزيز التعاون في هذه القضايا.